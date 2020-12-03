Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Дочь президента США Дональда Трампа Иванка может начать собственную политическую карьеру после ухода отца с поста главы государства, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Иванка уже получила опыт работы в президентской администрации и известность в политических кругах США и за рубежом. В связи с этим не исключается, что она может выдвинуться на выборный пост или же активно работать в рядах Республиканской партии США.

«Я думаю, что она хотела бы стать первым президентом-женщиной», — заявила кинопродюсер Марисса Велес Краксбергер, работавшая с Иванкой.

Как сообщало ИА REGNUM, сам президент США Дональд Трамп не исключил выдвижения кандидатом в президенты страны на выборах 2024 года. Он допустил такую возможность, если по итогам выборов 2020 года ему придется покинуть пост.