Киев, , 02:41 — REGNUM Верховная рада Украины может отложить рассмотрение законопроекта, который предусматривает обязательную вакцинацию населения от COVID-19. Об этом 2 декабря сообщил журналистам первый заместитель фракции партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

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По его словам, мнения депутатов о необходимости принятия законопроекта №4142 «О системе общественного здоровья» разделились.

«Будем смотреть завтра: может, отложим его для дальнейших консультаций», — сказал спикер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 40% граждан Украины не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если вакцина будет бесплатной.

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