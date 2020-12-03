Сараево, , 02:35 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович 2 декабря на пресс-конференции завил, что Хорватия по отношению к его стране ведет себя оскорбительно, отказываясь признать легитимность Желько Комшича как члена президиума Боснии и Герцеговины и лидера боснийский хорватов. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Комментируя предыдущее заявление министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлича-Радмана о том, что Комшича никто в Хорватии не признает лидером боснийских хорватов, потому что он не считается законно избранным представителем в президиуме Боснии и Герцеговины, Джаферович подчеркнул, что он считает это оскорбительным для его страны, поскольку Хорватия не уважает «законное волеизъявление боснийских граждан».

«Если он хочет выстроить хорошие отношения с Боснией и Герцеговиной, то придется изменить свою политику», — отметил Джаферович.

Напомним, главная претензия, которую выдвигают боснийские хорваты, заключается в их дискриминационном положении в Боснии и Герцеговине, а именно в игнорировании боснийскими властями избирательной воли хорватов. Хорваты Боснии и Герцеговины не имеют право избрать своего представителя в президиум страны.