Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Палата представителей Конгресса США 2 декабря одобрила законопроект «О подотчётности иностранных компаний», значительно ограничивающий для таких компаний размещение акций на биржах в США. Трансляция заседания, в ходе которого законодатели единогласно поддержали нововведения, направленные на сдерживание «китайской экспансии», велась на сайте палаты.

Одобренный в Конгрессе документ обретёт силу закона после подписания президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что это произойдёт в ближайшее время.

Проголосованный законопроект обязывает иностранные компании предоставлять отчётность регуляторам в США в соответствии с новыми требованиями по аудиту Совета по надзору за бухгалтерским учётом. В случае не способности удовлетворить эти требования в течение трёх лет, компания потеряет доступ к американским биржам.

Как сообщало ИА REGNUM, комиссия по ценным бумагам и биржам США планирует до окончания 2020 года разработать правило, позволяющее американскому регулятору прекращать обращение (делистинг) на биржах страны акций компаний Китая «за несоблюдение порядка бухгалтерской отчётности Соединённых Штатов».

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