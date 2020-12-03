Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Миллиарды долларов США будут направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране, заявил кандидат в президенты от американской Демпартии Джо Байден в ходе видеоконференции.

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«Я обещаю вам, что буду напряженно работать и первым делом направлю миллиарды долларов на то, чтобы взять коронавирус под контроль, на то, чтобы распространить вакцину и сделать это быстро и предоставить ее тем, кто в ней в наибольшей степени нуждается», — заявил он.

Байден добавил, что его команда уже подготовила предложения по борьбе с COVID-19 для Конгресса США. Кроме того, он заявил о необходимости массовой вакцинации и сохранения масочного режима в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ко 2 декабря в США подтвердили более 13,7 млн зараженных коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в Соединенных Штатах стали более 270 тыс. человек.