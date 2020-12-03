Севастополь, , 02:03 — REGNUM Морской тральщик «Валентин Пикуль», входящий в состав Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России и направляющийся в Средиземное море в сопровождении спасательного буксирного судна «Профессор Н. Муру», 2 декабря приступил к прохождению черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

В настоящее время корабли совершают плановый переход из Чёрного моря в дальнюю морскую зону действия Черноморского флота «в рамках плановой ротации сил группировки». По прибытии в назначенный район «Валентин Пикуль» и «Профессор Н. Муру» войдут в состав сил постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Как сообщало ИА REGNUM, малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочёк», входящий в состав Черноморского флота ВМФ России, приступил к прохождению проливов Босфор и Дарданеллы.

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