Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Россия может расширить или организовать сотрудничество с новой администрацией США по крайней мере в пяти сферах, заявил 2 декабря российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в ходе онлайн-конференции.

«Стратегическая стабильность, нераспространение, сотрудничество в космосе, борьба с терроризмом, пандемией коронавируса», — перечислил он.

По словам Антонова сегодня необходимо восстановить каналы связи между двумя странами, например, обсуждать ключевые вопросы безопасности в формате «два плюс два», когда в переговорах участвуют министры иностранных дел и министров обороны двух стран.

Ранее, напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва может хоть сейчас вернуться к такому формату в диалоге с Вашингтоном.

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