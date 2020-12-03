Белград, , 01:45 — REGNUM Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 2 декабря заявил, что ведутся переговоры между компетентными учреждениями России и Сербии о поставке российской вакцины «Спутник-5», а в скором времени в Сербию прибудет определенное количество таких вакцин для лабораторного контроля. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

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Боцан-Харченко утверждает, что также рассматривается возможность производства «Спутника-5» в Сербии.

«В связи с интересом сербской стороны также рассматривается возможность совместного производства вакцины «Спутник 5» в Сербии. Но, конечно, это требует больше времени, потому что речь идет как о передаче технологий, так и о подготовке экспертов», — подчеркнул посол России.