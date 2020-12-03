Вашингтон, 3 декабря 2020, 01:18 — REGNUM Обострение отношений между Вашингтоном и Ираном подтолкнуло США вывести половину своих дипломатических работников из Ирака, сообщает издание Politico.
Речь идет о десятках дипломатов, работающих в различных городах республики. При этом посол США в Багдаде Мэтью Туллер останется в Ираке.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в иранской провинции Тегеран был убит ученый-ядерщик Мосхен Фахризаде. Власти Ирана обвинили в преступлении США и Израиль.
Читайте ранее в этом сюжете: В США назвали Израиль виновником убийства иранского физика-ядерщика – СNN