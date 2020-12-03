Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Обострение отношений между Вашингтоном и Ираном подтолкнуло США вывести половину своих дипломатических работников из Ирака, сообщает издание Politico.

Речь идет о десятках дипломатов, работающих в различных городах республики. При этом посол США в Багдаде Мэтью Туллер останется в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в иранской провинции Тегеран был убит ученый-ядерщик Мосхен Фахризаде. Власти Ирана обвинили в преступлении США и Израиль.

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