Анкара, , 01:23 — REGNUM В Турции вакцинация населения от коронавируса нового типа начнётся с 11 декабря. Об этом министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа 2 декабря заявил в эфире телеканала NTV.

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По его словам, первыми вакцину получат медики и граждане старше 65 лет. После этого вакцинация продолжится для людей с возрастом менее 65 лет, но имеющих серьёзные хронические заболевания.

Ожидается, что именно к 11 декабря Турцию получит первую партию вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 из Китая.

Напомним, что Коджа 25 ноября рассказал о скором начале в Турции токсикологических испытаний российской вакцины «Спутник V». В конце месяца президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что для граждан республики вакцинация будет осуществляться бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках выступления по итогам заседания правительства страны заявил, что вакцинация жителей Турции от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться уже в декабре.

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