Лондон, , 23:48 — REGNUM Самым успешным в истории альянсом является НАТО, сообщил 2 декабря журналистам британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

Рааб «НАТО является самым успешным альянсом в истории».

Британский дипломат добавил, что значение НАТО возрастает, ведь «враги проводят операции на грани мира и войны, устраивая кибератаки и распространяя дезинформацию».

По его словам, Лондон вносит свою лепту в усилия военного блока по «адаптации к противостоянию новым угрозам и вызовам». Рааб конкретизировал тезис относительно угроз, пояснив, что речь идёт о «технологических инновациях в киберпространстве», о «гибридных войнах».

Он добавил, что сейчас для западных стран важно сочетать «политические и военные инструменты для большей эффективности». Говоря о врагах НАТО, британский деятель упомянул Россию и Китай, которые «наращивающие военные силы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1−2 декабря состоялся саммит НАТО на уровне глав МИД. По теме угроз со стороны России и Китая «прошлись» Соединённые Штаты и руководство альянса.

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