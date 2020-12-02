Архангельск, , 23:05 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский прокомментировал новость о том, что в Ненецком АО будет реализован проект по добыче газа на Кумжинском и Коровинском месторождениях. Экс-глава НАО отметил, что вел переговоры с инвестором в течении двух лет.

«Приятно, когда такие крупные проекты, как строительство газохимического комплекса глубокой переработки природного газа в метанол в Ненецком округе, выходят на стадию практической реализации. Фундамент проекта по производству метанола из газа Кумжинского и Коровинского месторождений создавался в 2018 году, на протяжении двух лет мы вели с инвестором переговоры по его реализации. Сегодня они вышли на финальную стадию», — написал Цыбульский в Telegram.

Он также отметил, что проект открывает для Ненецкого округа серьезные перспективы, и может стать отправной точкой в процессе диверсификации моноэкономики региона.

Напомним, Кумжинское газоконденсатное месторождение было законсервировано после того, как в 1980 году на одной из его скважин произошел взрыв, спровоцировавший мощный выброс газоконденсатной смеси, остановить который смогли только в 1987 году.

Как сообщало ИА REGNUM, глава НАО Юрий Бездудный заявил о том, что инвестор готов вложить в проект 200 млрд рублей.