Иерусалим, , 22:54 — REGNUM Не разваливать правительство, добиваясь проведения новых выборов, призвал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху своего партнёра по правительственной коалиции Бени Ганца, передаёт 2 декабря Израильское телевидение.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

Нетаньяху «Ганц должен прекратить движение в сторону выборов, пока ещё не слишком поздно».

По словам главы правительства, нельзя допустить, чтобы Израиль опять был «втянут в новые выборы», учитывая ситуацию с пандемией.

Напомним, ранее израильский парламент принял к рассмотрению законопроект о досрочном роспуске однопалатного парламента 23-го созыва. Если закон будет принят, в стране должны будут проходить новые выборы.

Законопроект был инициирован оппозицией. При этом Ганц объявил, что возглавляемая им партия «Кахоль-Лаван» намерена поддержать документ. По словам Ганца, его соратники недовольны возглавляемой Нетаньяху партией «Ликуд» из-за срыва ею сроков утверждения бюджетов на 2020 и 2021 год.

Стоит отметить, что в своё время действующее в Израиле правительство создавалось тяжело, коалиция была сформирована после длительного политического кризиса.

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