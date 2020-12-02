Бишкек, , 22:35 — REGNUM «Несмотря на все трудности, Киргизия с честью выполняет принятые на себя обязательства и всецело поддерживает идеи и инициативы Организации Договора о коллективной безопасности», — заявил исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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Он поблагодарил глав государств-членов ОДКБ за принципиальную позицию по событиям, происходящим в республике после 5 октября текущего года, и за поддержку в трудное для страны время.

Также Мамытов отметил особую роль России в деле стабилизации ситуации как на Кавказе, так и в других сложных регионах.

«В целом считаю, что председательство и, самое главное, действия России в 2020 году во многом укрепили Организацию Договора о коллективной безопасности и предопределили дальнейшие пути ее развития», — резюмировал и. о. главы государства.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а 5 октября недовольные итогами голосования оппозиционные партии устроили митинги, которые сразу же переросли в массовые беспорядки и привели к захвату протестующими Белого дома и отставке президента и правительства.