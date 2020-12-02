Подгорица, , 22:42 — REGNUM Генеральный директор по НАТО и политике безопасности министерства иностранных дел Черногории Владимир Вучинич принял участие во встрече министров иностранных дел стран альянса, которая прошла в режиме видеоконференции 1−2 декабря. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Министры иностранных дел стран НАТО вместе с партнерами из азиатско-тихоокеанского региона, Швеции, Финляндии и Европейского союза обсудили отношения с Китаем. Был сделан вывод, что экономическая мощь Китая предоставляет возможности для сотрудничества, но необходимо учитывать его растущую политическую и военную мощь.

Вучинич поддержал мнение о том, что НАТО должно активно отслеживать все возможные последствия глобального влияния Китая, включая потенциал для сотрудничества, а также вероятные вызовы.

В ходе встречи союзники также обсуждали ситуацию в районе Черного моря с государствами-партнерами — Украиной и Грузией.

Как сторонник политики открытых дверей НАТО и представитель государства, которое именно 2 декабря 2015 г. получило приглашение на вступление в альянс, Вучинич отметил, что Черногория поддерживает «территориальную целостность» и «суверенитет» Украины и Грузии, и подчеркнул, что его страна и впредь будет поддерживать их «евроатлантические устремления».

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