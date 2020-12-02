Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Незначительным является успех пребывания американского контингента в Афганистане, заявил 2 декабря глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в Институте Брукингса.

ИА REGNUM), мы достигли некоторого незначительного успеха». Милли «Мы считаем, что сейчас, после двух десятилетий последовательных усилий там (в Афганистане — прим.), мы достигли некоторого незначительного успеха».

Ситуацию с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он оценил как «патовую». По словам генерала, остаётся надеяться на успех от переговоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующий американский президент Дональд Трамп начал политику резкого сокращения контингента в Афганистане.

С талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно проводились переговоры на международном уровне, об успехах которых Вашингтон неоднократно заявлял.

Несмотря на это, мир в Афганистане так и не наступил. Добавим, что военнослужащие США официально находятся в этой южно-азиатской республике с 2001 года.

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