Калининград, , 21:56 — REGNUM Новая мотострелковая дивизия будет сформирована в 11-м армейском корпусе Вооруженных сил России, дислоцированном в Калининградской области, сообщает 2 декабря ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Дивизия будет сформирована в 2021 году и войдет в состав 11-го армейского корпуса береговых и сухопутных войск Балтийского флота.

В состав нового соединения будут включены отдельный мотострелковый полк, отдельный танковый полк, отдельная мотострелковая бригада, которые сейчас непосредственно подчиняются штабу 11-го армейского корпуса.

Новая мотострелковая дивизия получит полный комплект частей усиления и обеспечения, включая артиллерийский полк.

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