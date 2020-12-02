Киев, , 21:32 — REGNUM Власти Украины настроены на проведение еще более многочисленных совместных учений с блоком НАТО на своей территории, заявил 2 декабря министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

«Очевидно, что будет больше привлечения НАТО к обеспечению безопасности в Черном море. Также я сказал, что Украина хочет больше взаимодействия с альянсом и больше натовских учений на территории Украины», — заявил Кулеба по итогам заседания Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД, куда были допущены Украина и Грузия.

Видео этого заявления Кулеба опубликовал в Facebook.

При этом он напомнил, что Украина продолжает желать натовского членства.

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