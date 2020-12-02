Подгорица, , 21:08 — REGNUM «НАТО было и остается путем к безопасному и стабильному будущему, которому нет альтернативы», — написал президент Черногории Мило Джуканович в своем аккуанте соцсети Twitter.

«Мы гордимся тем, что отмечаем пять лет с тех пор, как союзники пригласили Черногорию начать переговоры о вступлении в НАТО, что было и остается путем к безопасному и стабильному будущему, у которого нет альтернативы», — заявил Джуканович. По его словам, «во время многоуровневых и сложных вызовов для наших обществ мы остаемся бескомпромиссно лояльными, приверженными ценностям и стратегическим целям Североатлантического союза».