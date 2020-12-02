Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Командование сил американского флота предложило переименовать для борьбы с Россией в Атлантический флот США американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт.

Об этом американский контр-адмирал заявил в ходе выступления в Конгрессе. Он пояснил, что американский флот должен контролировать морские пути подхода к территории США и их союзников.

Брейтвейт «Атлантический флот будет противостоять Военно-морскому флоту России, который вновь действует решительно и развертывается все ближе и ближе к нашему восточному побережью».

Напомним, Атлантический флот США в 2006 году преобразовали в Командование сил флота США. Сейчас он объединяет соединения и подразделения военно-морского флота, корпуса морской пехоты и военно-морской авиации второго, четвёртого и шестого оперативных флотов ВМС США.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО: Россия надолго останется главной военной угрозой альянсу