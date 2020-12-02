Бишкек, , 21:03 — REGNUM «Следует открыто признать — мир становится другим, противоречия в мировой экономике обострили и без того сложные социальные проблемы человечества», — заявил исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов, выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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По его словам, глобализация и развитие новейших технологических процессов привлекли к нерациональному использованию природных ресурсов планеты, что повлекло за собой огромные проблемы в экологии.

«Бедность и безработица становятся настоящим бичом для развивающихся экономик. В связи с этим социально-политическая нестабильность в отдельных уголках мира создает реальную угрозу для всей системы мировой безопасности», — отметил Мамытов.

И. о. главы государства подчеркнул, что мир сегодня нуждается в новых подходах и принципах действия.

«Все эти факторы мирового развития как никогда требуют от государств-членов ОДКБ согласованных и коллективных действий. Сегодня Организация обладает реальными возможностями для решения задач по обеспечению региональной и глобальной безопасности», — резюмировал он.