Киев, , 20:39 — REGNUM Пакет законопроектов президента Украины Владимира Зеленского по поддержке бизнеса в условиях карантина будет рассмотрен в Раде в пятницу, 4 декабря.

Об этом 2 декабря сообщил первый председатель комитета парламента Украины по вопросам финансов Ярослав Железняк (фракция «Голос»).

Депутат предположил, что законопроект Зеленского будут рассматривать по процедуре ad hoc — сразу за основу и в целом.

«Чтобы успеть как можно раньше подписать и начать выплачивать деньги предпринимателям», — отметил Железняк.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что объем поддержки до конца года, который в рамках инициативы Зеленского планируется предоставить и физлицам-предпринимателям, и работникам ФЛП, и непосредственно самим предприятиям, составляет от 12 до 15 млрд гривен. Также в офисе президента отмечали, что в проектах законов, инициированных президентом, четко указаны суммы помощи, в том числе 8 тыс. грн для ФЛП и каждого наемного работника.