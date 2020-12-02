Тирасполь, , 20:38 — REGNUM Депутаты Государственной думы России Артем Туров и Сергей Чижов (фракция «Единая Россия») встретились с командирами и личным составом российских миротворческих сил в Приднестровье. Гости выразили поддержку российским военнослужащим на фоне заявлений избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода миротворцев из ПМР.

По словам Турова, «миротворческая миссия на берегах Днестра является одной из самых успешных в мире. Благодаря этой миссии за более чем 27 лет службы российских миротворцев на этой земле не звучат выстрелы, не гибнут люди. И это заслуга тех российских военнослужащих, которые своим присутствием обеспечивают и гарантируют безопасность в регионе».

Депутаты ознакомились с бытовыми условиями жизни миротворцев, получили информацию о специфике несения службы и подчеркнули высочайшую эффективность миротворческого механизма.

«Разговоры о том, что миротворцы должны покинуть Приднестровье, на мой взгляд, просто опрометчивы и бездумны. Потому что именно миротворцы обеспечивают то, что многонациональные народы с разными, может быть, взглядами на одни и те же вещи будут гарантированно жить в мире. Не прольется ни капли крови, не прольется ни одной капли слезы», — отметил Чижов.

Депутаты приехали в расположение российских военных не с пустыми руками, личному составу были переданы современные мультимедийные телевизоры, а лучшие офицеры получили благодарственные письма за вклад в обеспечение мира и стабильности в Приднестровье от руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

Развернутая информация о встречах с миротворцами, об общей военно-политической и социально-экономической ситуации в регионе будет представлена депутатами руководству Государственной думы и фракции «Единая Россия».