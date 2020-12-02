Киев, , 20:35 — REGNUM Александру Лукашенко направили обращение «этнические белорусы» из украинской организации «Сябры Волыни» — они пожаловались на безнаказанные обиды со стороны украинских националистов. Об этом 2 декабря рассказал Sputnik сообщил руководитель организации («белорусской общины») Михаил Кононович.

«По его словам, на протяжении нескольких лет этнические белорусы подвергаются нападкам со стороны украинских националистов праворадикального толка. Причина конфликта — политическая позиция. Представители общины «Сябры Волыни» поддерживают Александра Лукашенко и считают его легитимным президентом республики», — проинформировало издание.

Кононович рассказал, как в 2014 году украинские националисты разграбили и подожгли офис «Сябров Волыни» в городе Луцке. Заявление в полицию не помогло — виновники не были наказаны.

Самого Кононовича неоднократно избивали, последний раз — 29 октября, когда он после интервью выходил из телестудии. После этого лидер «Сябров Волыни» оказался в больнице. И в этом случае украинская полиция оказалась бесполезной.

«Мы каждый раз обращаемся в полицию, но ничего не происходит. То дело закрыто, то не нашли виновников. Хотя мы передавали полиции фамилии этих людей. Они даже не скрываются: есть видеообращения, на которых они с открытыми лицами, а снизу мое избиение. Они не скрываются, они не боятся», — рассказал журналистам Кононович.

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«Белорус считает, что преследования происходит не без участия СБУ. Община «Сябры Волыни» открыто выражает свою политическую позицию, в том числе посредством митингов. Последний прошел возле посольства США в Киеве. Участники митинга требовали прекратить вмешательство Штатов во внутренние дела Белоруссии, — сказано в публикации. — Михаил добавил, что для некоторых белорусов жить на территории Украины стало невыносимо, поэтому они переехали в Белоруссию. Собеседник сообщил, как минимум, о десяти переехавших семьях».

«Сябры Волыни» написали обращение к Лукашенко в ноябре. Кононович пояснил мотив: «Мы хотели бы, чтобы было обращение в Министерство иностранных дел Украины о недопустимости нападения на этнических белорусов из-за их точки зрения по ситуации в Республике Беларусь. Пусть белорусская сторона вручит ноту украинскому МИД. Пусть президент Лукашенко обратится к Зеленскому-взять на контроль все дела о нападениях на нас».

Напомним, в последние месяцы власти Украины активно выражают поддержку противникам Лукашенко и заявляют о готовности принять всех репрессированных в Белоруссии. Владимир Зеленский и другие официальные лица Украины отказались называть Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Официальный Киев присоединился к санкциям ЕС против Белоруссии — тоже участницы программы ЕС «Восточное партнёрство».