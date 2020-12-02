Минск, , 20:31 — REGNUM Оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком в Белоруссии могут сократить на год. Такое предложение рассматривает правительство Белоруссии, сообщил 2 декабря его председатель Роман Головченко.

Представив в Национальном собрании программу деятельности правительства до 2025 года, Головченко прокомментировал инициативу по сокращению декретного отпуска по уходу за ребёнком. Сейчас его продолжительность составляет три года — как при СССР.

Как сообщает государственное информагентство БелТА, вопрос о декретном отпуске поднял скандально известный системный националист Игорь Марзалюк, сославшийся на избирательниц из Могилёва. Как в провинции узнали о чувствительном вопросе в повестке работы правительства — не уточняется.

Головченко ответил, что вопрос о сокращении декретного отпуска «пока в стадии обсуждения, выработки наборов опций». При этом он отметил, что «решение будет приниматься, конечно же, после его всестороннего изучения и обсуждения, в первую очередь с депутатским корпусом» — то есть с теми, кого в Белоруссии презрительно называют «палаточниками» и назначенцами Александра Лукашенко в «машину для голосования».

Пока же, как сообщает госинформагентство, один из вариантов решения вопроса — «оставить трехлетний декретный отпуск, но оплачивать только два года».

В свою очередь министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщила, что вопрос о сокращении декретного отпуска якобы будет широко обсуждаться в регионах на организованных чиновниками «диалоговых площадках». На этих площадках, как сообщают госСМИ, якобы проходит обсуждение конституционной реформы — при том, что проектов новой конституции ещё никто не видел.

Оппозиция утверждает, что собранные чиновниками лояльные к ним бюджетники на «диалоговых площадках» имитируют «всенародное обсуждение». Она также утверждает, что причина сокращения декретного отпуска, как и повышения тарифов, и другие наступления на пресловутую «социалку» банально проста — «у пана атамана нема золотого запасу», как выражался персонаж кинофильма «Свадьба в Малиновке».

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