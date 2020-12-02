Москва, , 20:29 — REGNUM Обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, в целом была неспокойной, в том числе и в свете внутриполитической ситуации в Киргизии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин провёл сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ — все новости»

По словам российского лидера, Россия и другие члены Организации заинтересованы в том, чтобы парламентские и президентские выборы в Киргизии прошли с соблюдением требований конституции республики.

Также президент России отметил, что российские власти удовлетворены тем, что позиция Киргизии по поводу соблюдения обязательств республики в рамках Евразийского экономического союза и ОДКБ остается прежней.

«Это чрезвычайно важно, в том числе для стабильности самой Киргизии. Будем всячески вас поддерживать на пути дальнейшей стабилизации», — заверил Владимир Путин.

ИА REGNUM напоминает, что досрочные выборы президента Киргизии запланированы на 10 января 2021 года. Сейчас на кресло главы государства претендуют 46 кандидатов.