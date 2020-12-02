Вашингтон, , 20:04 — REGNUM В Израиль ведут нити устранения физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, офицера Корпуса стражей Исламской революции, передаёт 2 декабря CNN.

Такой информацией поделился источник в руководстве Соединённых Штатов. Оказывается, израильские структуры давно «охотились» за Фахризаде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фахризаде был убит неизвестными 27 ноября 2020 года в Тегеране. Фахризаде являлся старшим научным сотрудником минобороны Ирана и Вооружённых сил Ирана.

Кроме того, он возглавлял Центр физических исследований и «Проект Амад» по разработке ядерной боеголовки для баллистических ракет.

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