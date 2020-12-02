Вашингтон, , 19:51 — REGNUM Ракетный эсминец ВМС США DDG75 «Дональд Кук» после десятидневного курсирования в Черном море покинул его пределы, сообщает 2 декабря 6-й оперативный флот США.

Эскадренный миноносец ВМС США «Дональд Кук» U.S. Navy

Напомним, «Дональд Кук» появился в Черном море 23 ноября и принял участие в совместных учениях с командованием ВВС НАТО. В маневрах также участвовали патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, канадские истребители CF-188 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A AWACS.

Для пополнения запасов горючего корабль заходил в болгарский порт Варна.

С 23 ноября силы и средства Черноморского флота России контролировали действия ракетного эсминца ВМС США.

Как сообщало ИА REGNUM, по нормам международной конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в Черном море ограничено 21 сутками.

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