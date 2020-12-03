Москва, , 09:10 — REGNUM Диалог президента России Владимира Путина и губернатора Тюменской области Александра Моора, в ходе которого глава государства усомнился в приведённых руководителем региона цифрах по реальной заработной плате, вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 2 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"У них считается прирост зарплаты на некий процент это уже достижение, хотя на самом деле это пшик! Работягам повсеместно зарплату урезали, по различным факторам, мало того подсокращали, при этом, порой, перспективных работников! Работай больше, получай меньше, но с самоотдачей!», — написал пользователь под псевдонимом «Балтик-М».

Многие комментаторы отметили, что подобные встречи глав регионов с президентом России обычно сопровождаются только позитивными отчётами, хотя, как считают люди, дела в субъектах Российской Федерации таковыми не являются.

«Как не посмотришь все эти встречи с губернаторами, так у них все замечательно и превосходно. В регионе рост, прирост, подъем, объем. А люди почему то все хуже и хуже живут», — пишет Михаил В.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что реальная заработная плата в России снижается. Граждане привели предположительную причину того, почему это происходит.

«Рост заработной платы — абсолютная фикция! Если раньше окладная часть и премиальная составляли где-то 50/50, то сейчас окладная стала 80% (как бы выросла), но при этом премиальная часть стала почти невидимой. Вот такой самообман ради статистики, а по факту доходы россиян не увеличились с 2014 года, а наоборот, значительно сократились», — считает Dmitr F.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что диалог президента и тюменского губернатора касался реальных цифр о реальной заработной плате, а глава государства лишь решил уточнить некоторые моменты.

«Очевидно же, что под пристальный взгляд попал рабочий диалог, когда Президент, фактически, попросил губернатора разделить в докладе данные о реально начисленной заработной плате и реально располагаемых доходах населения Тюменской области. Что само по себе демонстрирует вовлеченность президента в вопросы экономики субъектов страны», — поделилась мнением Елена Ш.

Напомним, 2 декабря президент России Владимир Путин и губернатор Тюменской области Александр Моор провели диалог, в ходе которого глава государства усомнился в приведённых руководителем региона цифрах по реальной заработной плате.