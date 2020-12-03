Москва, , 09:28 — REGNUM Заявление заместителя председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой о том, что гражданам России, которым «Почта России» доставляет выплаты с 1 по 3 января включительно, пенсии за январь будут доставлены в конце декабря, вызвало шквал негодования в сети. Граждане выразили своё мнение 2 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Что за балаган о двух пенсиях? Просто, кто пенсии получает до 10 числа, получат в декабре. Так, как 10 дней банки не перечисляет деньги на счета пенсионеров. Только почта может выдавать в определённые дни новогодних каникул», — пишет пользователь Светлана.

Многие комментаторы отметили, что «двойная» пенсия стала громким заголовком, хотя, на самом деле, речь идёт только лишь о выплате сразу двух пенсий в течение одного месяца.

«Вот уже стало традицией. Громкий заголовок в СМИ: «Две пенсии в декабре!». Звучит, как будто это премия за выслугу лет. Когда-то в конце декабря платили премию за непрерывность стажа, а по итогам года ещё выплачивали 13 зарплату — премию за хороший труд. А теперь вот, механическое смещение выдачи январской пенсии на декабрь», — пишет Николай К.

Некоторые пользователи оказались возмущены данным способом, как они считают, манипуляции. Люди уверены, что «двойная» пенсия необходима, чтобы приободрить население России, которое переживает непростой период.

«А какая в этом радость?! Так преподносят, будто пенсионер получит дополнительные средства. Смешно. На деле он дней на десять раньше начнёт тратить январскую пенсию. Учитывая, что цены в магазинах взлетели нехило, в этой ситуации не уверена, что есть резон в выплате двух пенсий (за декабрь и январь) в декабре месяце», — написал пользователь LI Kа.

Часть граждан отметила, что если выдать пенсионерам сразу две пенсии за один месяц, то многие из них могут столкнуться с недостатком средств в течение января. Граждане уверены, что таким образом руководство страны оказывает пенсионерам медвежью услугу.

«Глупость какая-то… Во-первых, так всё время было. Зарплату также выдают — январскую в декабре. Год закрывается и банки (предприятия) подчищают хвосты. Во-вторых — радости в этом никакой, скорее, забота, как не прожрать всё до февральской подачки. Новость — огонь!», — пишет пользователь Александр.

Напомним, 1 декабря заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова заявила о том, гражданам России, которым «Почта России» доставляет выплаты с 1 по 3 января включительно, пенсии за январь будут доставлены в конце декабря.