Нью-Йорк, США, , 19:16 — REGNUM Участие представителей Донецкой и Луганской Народных Республик во встрече на заседании Совбеза ООН является серьезным событием, способным повлиять на процесс урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, заявил 2 декабря журналистам депутат Народного совета ДНР Олег Онопко.

«Сегодняшнее заседание по формуле Арриа — это очередной шаг, очередная победа. До сегодняшнего дня минская площадка оставалось единственной, где мог на официальном уровне звучать голос республик Донбасса», — сказал Онопко.

Напомним, по инициативе России в Совете Безопасности ООН проводится неформальная встреча, посвященная реализации Минских соглашений. В мероприятии участвуют полномочный представитель ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД народной республики Наталья Никонорова.

«Конечно, о признании говорить еще рано, но то, что произошел большой прорыв в этом направлении, — факт», — добавил Олег Онопко.

Как сообщало ИА REGNUM, с весны 2014 года власти Украины проводят карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего нацистский госпереворот в Киеве в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали не менее 15 тыс. человек.

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