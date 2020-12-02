Кишинёв, , 19:15 — REGNUM Задействовать «улицу» пригрозила избранный президент Молдавии Майя Санду в беседе с журналистами 2 декабря.

Комментируя внесение на обсуждение молдавским парламентом законопроекта, по которому Служба информации и безопасности окажется вне подчинения президента, Санду назвала инициативу «антидемократическим злоупотреблением».

По её словам, злоупотреблением занимается «политик, который проиграл выборы президента». Под этим «политиком» Санду имеет в виду действующего президента Игоря Додона.

Санду «Мы опротестуем эти злоупотребления в Конституционном суде и попросим помощи народа, чтобы защитить демократию».

Напомним, Додон инициировал законопроект, по которому Служба информации и безопасности выводится из подчинения президента.

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