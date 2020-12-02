Минск, , 19:04 — REGNUM Экономический кризис в Белоруссии «будет долгим и глубоким», иностранные инвесторы бегут из постсоветской республики, и надеяться Александру Лукашенко приходится только на Россию, которой «придется взять на себя содержание 9,5 млн белорусов» и раскошелиться ежегодно как минимум на десятки миллиардов долларов. Об этом в опубликованной изданием VTimes статье «Во что обойдется России Беларусь с Александром Лукашенко» написали Алесь Алехнович и Евгений Гонтмахер.

Авторы уверены: «Белорусский политический кризис, начавшийся после президентских выборов 9 августа, так или иначе завершится устранением от власти Александра Лукашенко».

Они напомнили также, что интеграционные процессы внутри Союзного государства «заморожены благодаря, прежде всего, недоговороспособности Лукашенко, хотя вполне могли бы идти к взаимной выгоде и Белоруссии, и России».

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Гонтмахер и Алехнович отметили, что ещё летом белорусский минфин оценивал дефицит республиканского бюджета в 2020 году на уровне $2 млрд, и за девять месяцев дефицит сектора госуправления составил $0,8 млрд. Они также отметили, что «Белоруссия ежегодно тратит до $4 млрд на обслуживание долга сектора государственных финансов».

«За август — октябрь из банковской системы было изъято $1,2 млрд (17% валютных сбережений населения). Рекордно высокий спрос на иностранную валюту привел к дальнейшему обесцениванию белорусского рубля — на 26% по отношению к доллару в октябре по сравнению с октябрем 2019 г. — и росту инфляции. Ситуация была бы еще хуже, если бы не вмешательство нацбанка. Из-за этого его международные резервы только в августе сократились на $1,4 млрд (на 16% за месяц) и на $136 млн — в сентябре. В октябре резервы выросли на $164 млн прежде всего благодаря кредиту в $500 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), который фактически контролирует Россия», — напомнили либеральные экономисты.

Они также считают, что Россия как основной внешнеторговый партнер Белоруссии и «крупнейший ее кредитор, зачастую безвозмездный,» сталкивается с угрозой своим интересам в другой части Союзного государства.

«Долг перед правительством России, российскими банками и зависимым от России ЕФСР составляет 60% внешнего госдолга Белоруссии. Россия субсидирует Белоруссию путем предоставления беспошлинной нефти и самой низкой в Европе цены на газ. Многие годы в этом и заключался успех белорусской экономики. В 2000—2008 гг. экономия на энергоносителях составляла в среднем около $5 млрд (15% ВВП Белоруссии) в год. С тех пор размер субсидий постепенно сокращался, и в 2020 г. впервые Белоруссия платила рыночную цену за российские энергоресурсы. Если быть точным, то Белоруссия платила за газ больше, чем в среднем европейские покупатели, но нефть по-прежнему обходилась Белоруссии около 15% дешевле рыночной стоимости. Сокращение субсидий — одна из важных причин падения экономического роста в Белоруссии в последнее десятилетие», — уверены авторы статьи.

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Гонтмахер и Алехнович предрекли рост антироссийских настроений в Белоруссии при продолжении российской поддержки режима Лукашенко.

«Если Александр Лукашенко останется у власти, внешние источники финансирования закроются, и России, чтобы предотвратить развитие ситуации по венесуэльскому сценарию (экономический коллапс, массовое обнищание населения и полный развал госуправления), придется взять на себя содержание 9,5 млн белорусов. Сколько это будет стоить? Речь пойдет о десятках миллиардов долларов в год, чтобы поддерживать хотя бы минимальные жизненные стандарты, функционирование социальной и прочей инфраструктуры. К этому надо прибавить потери — и от западных санкций, и от экономического хаоса — российский бизнес владеет предприятиями и банками в Белоруссии, — уверены либеральные экономисты. — Но самое главное: если Россия продолжит поддерживать Лукашенко, она потеряет дружественное отношение белорусов к себе».

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Евгений Гонтмахер — доктор экономических наук, профессор, заместитель директора по научной работе «Института мировой экономики и международных отношений», член правления «Института современного развития» и член «Экспертной группы «Европейский диалог» и «Комитета гражданских инициатив» Алексея Кудрина.

Алесь Алехнович — кандидат экономических наук, вице-президент аналитического центра CASE Belarus (Варшава). Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую власти Литвы провозгласили «президентом Белоруссии», 30 сентября в своём Telegram-канале представила Алехновича как фактически члена эмигрантского теневого правительства («команды Тихановской»), сообщив: «Представителем по экономическим реформам назначен экономист Алесь Алехнович». Он также является членом «Экономической группы «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии».