Рим, , 18:58 — REGNUM Власти Италии «не пошевелили пальцем», чтобы вернуть на Родину 18 рыбаков, задержанных в середине осени 2020 года в водах Ливии, но тратят миллионы евро на содержание нелегальных мигрантов, заявил в ходе своего выступления в сенате страны в среду, 2 декабря, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

Это дает наглядное представление о приоритетах нынешнего правительства либералов и популистов, защита интересов сограждан в список этих приоритетов не входит, полагает Сальвини.

Власти Италии рассматривают вопрос о смягчении норм так называемых «законов о безопасности» (об ограничении миграции), утвержденных в 2018 году в период пребывания «Лиги» в составе правящей коалиции. Во время действия этих законов поток нелегальной миграции в Италию снизился в 10 раз, после смены правительства он вновь начал расти.