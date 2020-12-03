Москва, , 09:49 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Кремль оставил решение об установлении режима работы 31 декабря на администрацию регионов, вызвал негодование среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 2 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Вот только региональные власти не могут это сделать, они могут лишь рекомендовать организациям сделать выходной», — пишет Роман Л.

Часть пользователей оказалась в недоумении от данного решения. Люди считают несправедливым то, что какие-то регионы могут получить выходной день 31 декабря, а какие-то нет.

«Ну, а почему в одной стране все по-разному?! Почему президент не может сказать да или нет! Значит, в одной области отдыхают, а в другой работают!», — написал Дмитрий М.

Некоторые пользователи уверены, что региональные власти примут решение сделать 31 декабря выходным, но только за счёт какого-нибудь другого выходного, чтобы люди могли отработать необходимое количество времени.

«Ну, кто бы сомневался. А большинство регионов перенесут рабочий день 31 на, скорее всего, 26 декабря — ведь 31 пришлось бы делать сокращенный день, а 26 можно отработать в полном объеме. Выгодно, что», — написал пользователь Sharon.

Некоторые граждане высказали «радикальную» точку зрения, согласно которой новогодние выходные должны быть только 31 декабря и на этом всё.

«31 сделать выходным и всё. Этого будет достаточно. Не вижу смысла отдыхать более одного дня. У многих государств 31 просто сокращённый день, а первого уже работа полноценная! Итак люди работают по 8 часов. Я понимаю, работали бы по 15−18, можно было бы дать 3−5 выходных», — поделился мнением пользователь Артур.

Напомним, 2 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль оставил решение об установлении режима работы 31 декабря на администрацию регионов.