Москва, , 09:43 — REGNUM Заявление МИД Украины, согласно которому 6 из 15 членов Совета Безопасности ООН будут бойкотировать встречу по «формуле Аррии» с участием представителей ДНР и ЛНР, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 2 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Многие комментаторы пришли к мнению, что данный бойкот не имеет смысла. Граждане считают, что наилучшим итогом из сложившейся ситуации станет игнорирование мнения Украины.

«Ну, бойкот так бойкот. ООН же как-то существовала до входа в неё Украины. И сейчас наверняка переживёт», — считает Люблюхоккей И.

Некоторые пользователи посчитали такое решение Украины глупым ходом, который, по-сути, играет против неё самой. В первую очередь, уверены люди, необходимо разрешить многолетний конфликт внутри страны.

«Наиглупейший ход. Откровенная демонстрация всему миру собственного нежелания урегулировать ситуацию в дипломатическом и правовом поле», — поделился мнением Сергей Е.

Часть граждан заявила о своей надежде на то, что выступление представителей ЛНР и ДНР в Совбезе позволит произвести подвижки в сложившейся ситуации.

«Надеюсь, после этой встречи будут существенные подвижки в решении этого вопроса! Пора признать независимость ЛДНР, как минимум!», — пишет Андрей М.

Отдельные комментаторы призвали проявить давление в отношении Украины и наказать руководство данной страны за нежелание вести дипломатический диалог для урегулирования конфликта в Донбассе.

«Дали бы украинцам хоть один раз по ушам за неисполнение обязательств. Не только финансово, но и резолюцией какой-нибудь», — написал Илья А.

Напомним, 2 декабря в МИД Украины заявили о том, что 6 из 15 членов Совета Безопасности ООН будут бойкотировать встречу по «формуле Аррии» с участием представителей ДНР и ЛНР.