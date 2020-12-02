Кишинёв, , 18:26 — REGNUM Нужно соблюсти территориальную целостность Молдавии и одновременно мирно решить вопрос по выводу российских миротворцев из Приднестровья, заявила 2 декабря избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью молдавскому представительству «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

Развивая свою идею по выводу российских миротворцев из Приднестровья, Санду заявила, что «урегулирование» ситуации в анклаве «должно базироваться на принципе территориальной целостности и независимости» Молдавии.

Санду «Другим очень важным принципом является мирный характер этого решения. Оно должно быть строго дипломатическим, политическим и мирным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия против вывода миротворцев из Приднестровья. Стоит отметить, что миротворцы, находящиеся там, в основном — жители Приднестровья с российскими паспортами.

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