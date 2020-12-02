Париж, , 18:46 — REGNUM Французское правительство распустило Ассоциацию Франции по борьбе с исламофобией за «проведение многолетней исламистской пропаганды». Об этом в среду, 2 декабря, сообщает Reuters.

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правительство решило закрыть ассоциацию, поскольку она в течение многих лет «проводила исламистскую пропаганду». О своем намерении распустить организацию министр сообщал уже после убийства учителя истории Самуэля Пати исламистским экстремистом.

Напомним, мечеть коммуны Пантен во Франции, которая была закрыта сразу после убийства и обезглавливания Самуэля Пати, в ближайшее время не вернется к работе, по решению Государственного совета от 25 ноября.

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