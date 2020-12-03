Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о продовольственном сертификате внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым.

На получение продовольственного сертификата могут претендовать граждане, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ, отметил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Ярослав Нилов в ТГ-канале.

Сумма, которую можно потратить, ограничена 25% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ, в месяц.

«Покупка продовольственных товаров с использованием продовольственного сертификата осуществляется путем его предъявления на предприятиях розничной торговли, заключивших договор с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации об обслуживании продовольственных сертификатов», — следует из текста поправок.

Мера поддержки не будет предоставляться автоматически. Предполагается, что сертификат можно будет получить, обратившись с заявлением в органы соцзащиты по месту жительства.

Порядок предоставления продовольственного сертификата и его форма, порядок обращения за назначением продовольственного сертификата, а также перечень документов, необходимых для его назначения, устанавливаются правительством РФ, следует из документа.

Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме в мае 2020 года прогнозировали, что правительству все же придется согласиться на виды прямой поддержки граждан на фоне последствий пандемии коронавируса.

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