Париж, , 18:12 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что Франция закупила столько вакцин от вируса SARS-CoV-2, чтобы иметь возможность привить все население. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает BFM TV.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

"Мы заранее заказали через систему Евросоюза 100 миллионов вакцин», — пояснил глава французского правительства. При этом население Франции лишь немногим превышает 60 млн человек.

«Я бы никогда не взял на себя риск организовывать вакцинацию людей до того, как компетентные органы дадут на это разрешение», — добавил Кастекс.

Напомним, 1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что всеобщая вакцинация жителей страны от вируса SARS-CoV-2 начнется между апрелем и июнем 2021 года, в то время как наиболее уязвимые лица получат дозу вакцины в начале года.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон угрожает французам всеобщей вакцинацией