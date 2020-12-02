Париж, , 18:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Ливану не будет предоставлена никакая финансовая помощь, пока там не будет сформировано новое правительство и не будет проведен аудит Центрального банка. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает Reuters.

За несколько часов до начала международной видеоконференции по помощи Ливану, переживающему политический кризис после взрыва в Бейруте в августе 2020 года, лидер Франции, который будет одним из председателей на этой конференции, предупредил, что, «чтобы предоставлять финансовую помощь, нужно доверие, а на данный момент доверия нет».

«Информация, которой мы располагаем, демонстрирует, что ситуация продолжает ухудшаться», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Макрон и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш будут совместно председательствовать на очередной международной конференции по«предоставлению помощи народу Ливана», которая пройдет в среду, 2 декабря.

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