Брюссель, , 17:37 — REGNUM Россия останется главной военной угрозой для Североатлантического альянса до 2030 года, сообщает официальный доклад НАТО, опубликованный 2 декабря.

«Вероятнее всего, на период до 2030 года Россия останется главной военной угрозой для Североатлантического альянса», — указано в докладе.

В тексте документа утверждается, что столкновение «с таким актором, должно заставить страны-члены НАТО проявить усердие и солидарность» с сохранением открытости для диалога, если «российское руководство выберет более конструктивный путь».

При этом рекомендуется создать специальную структуру НАТО для отслеживания российско-китайского сотрудничества в военной, технологической и политической сферах, так как это «влияет на евроатлантическую безопасность».

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