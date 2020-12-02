Париж, , 17:34 — REGNUM Правительство Франции введет недельный карантин для тех, кто возвращается с лыжных курортов других стран, чтобы воспрепятствовать распространению вируса SARS-CoV-2. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает Le Figaro.

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В ходе своего интервью премьер-министр страны Жан Кастекс заявил, что жители Франции «не поедут в Швейцарию», где лыжные курорты не закрыты, в отличие от Франции, чтобы «помешать нашим согражданам заразиться» вирусом SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря Кастекс объявил о возможном внедрении выборочного контроля на границах со странами, в которых открылись лыжные курорты, чтобы избежать распространения вируса SARS-CoV-2.

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