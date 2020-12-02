История вопроса

В Исламской Республике Иран 27 ноября 2020 года вооруженная группа неизвестных напала на автомобиль, в котором находился ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Нападение было совершено на автодороге недалеко от Тегерана. Фахризаде получил тяжелые ранения и позднее скончался в больнице. Власти Ирана считают, что за убийством Фахризаде стоит Израиль и обещают отомстить. Спецслужбы Ирана полагали, что покушение на физика-ядерщика Фахризаде возможно, но отнеслись к этому несерьезно. Наблюдатели считают, что убийство Фахризаде может быть связано с намерением избранного президента США Джо Байдена начать переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном, отменённой Дональдом Трампом.