Тегеран, 2 декабря 2020, 17:26 — REGNUM Спецслужбы Ирана установили личности причастных к убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщил 2 декабря журналистам официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
По его словам, причастные к убийству установлены разведкой Ирана.
«В настоящий момент изучаются все аспекты. Как только процесс завершится, будет выработана соответствующая реакция», — цитирует слова Рабии агентство Tasnim.
Как сообщало ИА REGNUM, иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит в результате покушения в провинции Тегеран, осуществленного 27 ноября.
По данным агентства Fars, ученого расстреляли со 150 метров из установленного в автомобиле дистанционно управляемого оружия.
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