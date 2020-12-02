Кострома, 2 декабря 2020, 17:18 — REGNUM В администрации города Костромы начались кадровые перестановки, свои посты покинули заместитель главы по ЖКХ и зам, курирующий вопросы соцсферы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Костромы
Администрация Костромы
Наталья Диева

Заявление об уходе по собственному желанию написал замглавы администрации Марк Красильщик, отвечавший за сферу городского хозяйства и председатель комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Марина Соколова. Оба чиновника занимали свои должности с 2018 года.

Как пояснил ИА REGNUMсити-менеджер Костромы Алексей Смирнов, отставка Марка Красильщика обусловлена тем, что «он ушёл работать в другое место». Сменщику чиновника на посту куратора городского ЖКХ достается непростое наследство. Как ранее сообщало ИА REGNUM в ноябре этого года «ТГК-2» предложило разорвать концессионное соглашение по костромским теплосетям и выкупить их. В ответ администрация Костромы отказала в разрыве концессии.

Временно исполнять обязанности заместителей главы администрации Костромы будут руководитель Управления ЖКХ Ольга Кургинова и первый заместитель председателя комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Ирина Силакова. Кто займёт место ответственных за ЖКХ и соцсферу на постоянной основе, пока неизвестно.

Читайте ранее в этом сюжете: Причины и последствия отказа ТГК-2 от концессий тепловых сетей Костромы