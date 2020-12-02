Киев, , 17:17 — REGNUM Правительство Украины отменяет «карантин выходного дня» и считает, что эта мера положительно отразилась на борьбе с пандемией коронавируса в ноябре.

Об этом заявил сегодня, 2 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль отметил, что в декабре на Украине постоянно будут действовать ограничения уровня «оранжевой зоны» — на всей территории страны, и в будние дни, и в выходные.

Премьер отметил, что благодаря карантину выходного дня за предыдущую неделю на Украине было на 6 тыс. случаев заражений меньше, чем это прогнозировало правительство.

«Принятые меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию в больницах… Наблюдается выравнивание ситуации по занятости коек, на уровне 27−28 тысяч… и это позволяет снять именно эти ограничения», — резюмировал глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что действие карантина выходного дня распространилось на три пары выходных в ноябре. Власти ряда регионов заявляли, что не будут подчиняться решению правительства и позволяли местному бизнесу работать, несмотря на ограничения.