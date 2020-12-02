Новочебоксарск, Чувашия, , 16:59 — REGNUM Вновь избранный сити-менеджер чувашского Новочебоксарска Павел Семенов оценил своё назначение на данный пост как «большой и серьёзный вызов». По его словам, работа администрации второго по величине города в Чувашии будет нацелена то, чтобы быть «максимально открытой для горожан». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 2 декабря, отвечая на вопросы журналистов.

В ходе брифинга журналисты спросили о наиболее актуальных проблемах города, за которые Павел Семенов возьмётся в числе первых. Он ответил, что ему нужно время для изучения ситуации, «но оно будет недолгим».

«Надо посмотреть, что и как работает, во взаимодействии в том числе с населением: насколько администрация слышит пожелания горожан, их проблемы, насколько быстро реагируют. То есть будет глубокое быстрое погружение, анализ ситуации. После этого буду принимать решения, выбирать приоритеты… Для меня это большой и серьёзный вызов. Будем работать», — сказал сити-менеджер.

По его словам, «надо сделать так, чтобы администрация была максимально открыта для горожан».

В ближайшие три месяца Павел Семенов планирует посетить учреждения и предприятия города, провести инвентаризацию бюджета, проанализировать внутренние резервы и ресурсы города, оценить работу своих сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новочебоксарске сегодня, 2 декабря, депутаты избрали нового главу администрации. Фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ объявили о поддержке кандидатуры 43-летнего экс-депутата Госдумы Павла Семенова. За него проголосовали все присутствовавшие 24 депутата.

Напомним, что Семенов два срока подряд представлял Чувашию в нижней палате парламента России, затем работал заместителем руководителя трёх федеральных структур — Минприроды, Минсельхоза и Агентства по делам национальностей. Его политическим покровителем считается экс-президент Чувашии, сенатор Николай Федоров.

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