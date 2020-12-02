Ново-Огарево, Московская область, , 16:46 — REGNUM На текущей неделе все подготовительные мероприятия для запуска вакцинации от коронавируса в России будут завершены. Об этом 2 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным в связи с открытием многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.

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«На этой неделе, я надеюсь — я просто уверена, не надеюсь — мы завершим все подготовительные мероприятия для того, чтобы доложить вам о готовности масштабно начать её на следующей неделе», — заявила Голикова.

Для людей вакцинация будет осуществляться бесплатно.

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