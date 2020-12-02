Ново-Огарево, Московская область, , 16:40 — REGNUM Количество свободных коек под заболевших коронавирусной инфекцией начало возрастать. Об этом 2 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным в связи с открытием многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.

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«Несмотря на напряжённую ситуацию, у нас уже неделю не меняется количество коек, которое мы открываем под ковид — это 276 тыс. За неделю до этого мы наблюдали постоянный рост. Сейчас вроде бы ситуация зафиксировалась, и это хорошо. И количество свободных коек также сейчас возрастает», — заявила Голикова.

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