Москва, , 16:38 — REGNUM Законопроект об освобождении рядка категорий граждан от оплаты проезда по платным дорогам России внесло в Госдуму Заксобрание Краснодарского края, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Так, предлагается освободить от оплаты проезда транспортные средства, управляемые инвалидами, а также автомобили, перевозящие инвалидов, если на ТС установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах внесена в федеральный реестр инвалидов.

Кроме того, проезд предлагается сделать бесплатным для ТС, управляемые лицами, удостоенными званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или являющимися полными кавалерами ордена Славы, Героя Социалистического Труда или Героя Труда Российской Федерации либо награжденными орденом Трудовой Славы трех степеней, участниками Великой Отечественной войны, либо перевозящими указанных лиц.

Сейчас законодательство уже освобождает ряд категорий от оплаты проезда по «платникам», например, транспорт спецслужб, транспорт общего пользования (кроме такси) и так далее.